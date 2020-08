#covid19 for Vanessa- thank you, safe travels back to Louisiana ⚜️ #coronavirus #nyc #healthcareprofessional #healthcareworkers #covidtattoo #coronatattoo #virustattoo #customtattoo #colortattoo #finelinetattoo #ladytattooer #longislandtattoo #womenwithtattoos #legtattoo #tattoosofinstagram #tattoo #tattoos #nyctattoo #2020 #pandemic

A post shared by Melissa Peña NYC💀🇵🇷🎨🎃🐶🦂🦇 (@blackscorpion13) on Jul 23, 2020 at 4:33pm PDT