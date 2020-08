Най-малко 12 души са станали жертва на нападение на ислямски терористи срещу популярния хотел "Елит" в сомалийската столица Могадишу, съобщават ДПА и БТА. Освен тях са убити и трима от нападателите. Правителственият говорител Исмаел Мухтар Омар предупреди, че "нападението все още не е приключило и броят на жертвите може да нарасне".

„Сред 12-те жертви има двама правителствени служители, трима охранители на хотела и четирима мирни граждани”, съобщи полицай.

At least one person has been killed in Mogadishu, Somalia, in an attack after a car bomb went off at the gate of the beachfront Elite Hotel. A government spokesman said, "There is gunfire ongoing inside."https://t.co/2PiMaPZ9ml