Английският национал и бранител на „Манчестър Юнайтед” Хари Магуайър е бил арестуван на гръцкия остров Миконос, съобщават медиите в Англия. Струващият 85 млн. паунда футболист се забъркал в скандал с други английски туристи в ранните часове в петък.

Според информациите в гръцките медии Магуайър е оказал съпротива при ареста си от местните полицаи, пише gong.bg .

Освен футболиста, са били арестувани и всички други англичани, участвали в скандала.

Ръководството на отбора реагира светкавично и излезе с кратко съобщение в официалния сайт на "червените дяволи".

„Клубът е запознат с предполагаемия инцидент с участието на Хари Магуайър в Миконос миналата нощ. Той съдейства изцяло на гръцките власти. Към този момент клубът няма да прави допълнителни коментари по темата”, обявиха от „Олд Трафорд”.

