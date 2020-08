Конопени тоалетни са инсталирани в Амстердам, Нидерландия. Според изданието Dezeen те трябва да спрат тези, които обичат да пият в кръчми и след това да се облекчават на улицата.

Тоалетните, наречени GreenPee (буквално "зелено уриниране"), са цветни лехи, пълни с коноп и снабдени с отвори отстрани. Конопът украсява не само горната част на инсталацията - целият резервоар е пълен с растителни влакна. Нивото на запълване на резервоара се определя от специален сензор, който изпраща информация на дисплея. Разработчиците са създали няколко модела писоари наведнъж, включително по-компактен. Той ще може да се побира в тесни алеи.

