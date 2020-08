Силна буря в Италия нанесе сериозни щети в градовете Верона, Виченца и Падуа. В пожарните служби са постъпили близо 400 сигнала, а над 500 дървета са били изкоренени от стихията, информира Corriere della Sera.

#Maltempo , un breve ma violento nubifragio ha interessato ieri il #Veneto . Particolarmente colpite #Verona , Padova, Vicenza con strade trasformate in torrenti e macchine sommerse. Sonia Filippazzi, #Gr1 👉 https://t.co/4tBS7GYi09 pic.twitter.com/DJoCzt7jZd

Бурята е засегнала най-силно Верона, където пътищата са се превърнали реки от излелия се потоп и паднала градушка. На места водата по улиците е достигала нормален човешки ръст.

2020 is a new #jumanji movie.

Unbelievable scenes coming from yesterday #Hailstorm.

📍Verona, Italy 🇮🇹

(23 August 2020) pic.twitter.com/px3R6FJMIF