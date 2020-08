Снимки на НЛО, спуснало се в гъста джунгла в Конго, се разпространиха в социалните мрежи. На кадрите се виждат хора, разглеждащи голямо сребристо съоръжение със слънчеви панели и жици. То е паднало в тропическата гора в провинция Долен Уеле в ДР Конго, закачено за голям спукан балон. Дори губернаторът на провинцията отишъл да види какво е това. Властите се объркали, защото нито военните, нито от авиацията знаели за него.

Космонавт засне НЛО (ВИДЕО)

Оказало се, че съоръжението е лъскав стратосферен балон за интернет, съобщи Ройтерс. Местните власти задържаха двама души за разпит, докато "Алфабет" - дъщерна фирма на Google, не потвърди, че това е балон за интернет. Задържаните са от Конго и Пакистан и пристигнали в гр. Бута, за да търсят устройството.

Пентагонът създава група за разследване на НЛО

'UFO' in Congo jungle turns out to be internet balloon

'UFO' in Congo jungle turns out to be internet balloon pic.twitter.com/v31dbjnthK