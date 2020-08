Хиляди британци се стичат в столицата на Обединеното кралство Лондон, за да присъстват на протест срещу наложените ограничителни мерки заради пандемията от коронавирус, предаде БГНЕС.

Великобритания отменя част от наложените мерки

Protests happening today in central London, as well as in other cities across the world, opposing lockdown and masks - and promoting coronavirus conspiracy theories👇



That includes that Covid-19 is a hoax, Bill Gates will microchip everyone with vaccines and QAnon! pic.twitter.com/5uCoxnQHWS