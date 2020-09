Крокодил бе забелязан в река в Централна Германия, съобщи БТА. Еднометровото младо влечуго е било заснето в град Ортенберг, на 38 километра североизточно от Франкфурт. То не представлява заплаха за хората, увери говорителката на местната полиция. Въпреки това земеделските стопани в района са предупредени да бъдат нащрек, а собствениците на домашни кучета следва да ги разхождат само на каишка.

Swimming ban in German river after claims crocodile sighted

Authorities in eastern Germany have banned swimming in parts of the river Unstrut after claims that a crocodile was seen there pic.twitter.com/MNK6rIgPGK