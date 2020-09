Хиляди хора в китайска провинция Гансу са с тежка инфекция, след теч в биохимичен завод, пише CNN.

Над 3000 души са дали положителни тестове за инфекциозната болест Бруцелоза, която протича подостро, хронично или латентно. Тя е опасна зооантропоноза. Нарича се още „Малтийска треска“ или „Болест на Банг“. Болестта се причинява от контакт с добитък, пренасящ бактериите бруцела. Симптомите на болестта са силна главоболие, треска, умора и болки в мускулите.

Several thousand people in northwest China have tested positive for a bacterial disease, authorities said on Tuesday, in an outbreak caused by a leak at a biopharmaceutical company last year. https://t.co/rzWs1MwbLY