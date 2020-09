Земетресение беше регистрирано тази сутрин в Албания. Трусът е с магнитус 3,6 по скалата на Рихтер. Той е бил усетен в Тирана и Дуръс. Няма данни за пострадали и щети.

Преди това силен дъжд доведе до наводнения в части от страната, включително Лежа и Люшня, съобщава БГНЕС.

Felt #earthquake (#tërmet) M2.1 strikes 18 km NW of #Tirana (#Albania) 50 min ago. Please report to: https://t.co/TucIG4e1gQ pic.twitter.com/lCWKOTZ8G0