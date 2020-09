Световноизвестният британски естествоизпитател Дейвид Атънбъро е подарил на принц Джордж гигантски фосил на зъб на праисторическа акула. Това е станало при посещението му в двореца Кенсингтън за прожекция на документален филм, предаде БТА.



Резиденцията на принц Уилям и Кейт, херцози на Кембридж, разпространи снимки, на които се вижда как седемгодишният син на херцозите гледа с любопитство зъба от мегалодон - вид, живял преди повече от три милиона години, който бил три пъти по-голям от съвременните големи бели акули.

When David met George (and William, Kate, Charlotte, Louis).

Sir David Attenborough was a guest at Kensington Palace where he & Prince William watched Attenborough’s new film: A Life On Our Planet 🌍

He gave a 23million year old shark tooth to Prince George (as you do) 🦈 pic.twitter.com/HnBUuijQwk