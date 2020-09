Цветана Пиронкова победи Андрея Петкович с 2:0 сета в първия кръг на Откритото първенство на Франция. По този начин българката си уреди мач реванш със сочената от мнозина за най-добра тенисистка в историята - Серина Уилямс.

Цвети срази германката на старта на кампанията за двете на "Ролан Гарос" – 6:3, 6:3, за само час и 13 минути игра на корт №4 в красивия парижки комплекс.

Retirement plans on the backburner, @andreapetkovic will play her first match in almost a year today at #RolandGarros. — Roland-Garros (@rolandgarros) September 28, 2020

Ето как протече цялата среща:

ВТОРИ СЕТ!

6:3 Гейм, сет и мач за Цвети Пиронкова на старта на Ролан Гарос!

5:3 Петкович стигна до две поредни точки за спечелване на гейма, които бяха спасени от Пиронкова. След това обаче германката показа повече хладнокръвие и успя да остане в мача.

5:2 Нов закономерно спечелен сервис-гейм от Цвети, като само за 23 минути през втората част Пиронкова стигна до един гейм от спечелването на първия етап от турнира във френската столица.

4:2 Пробив, Пиронкова! Цвети стигна до пореден брейк-пойнт в мача и с прекрасен форхенд към основната линия принуди Петкович да отстъпи назад и да отиграе много сложно топката, която отлетя далеч аут.

After her brilliant US Open run to the quarterfinals, Tsvetana Pironkova has made a winning start at #RolandGarros.



She beats Andrea Petkovic 6-3, 6-3 to reach R2 - where she could face Serena Williams in a rematch of their New York thriller! pic.twitter.com/uhUpbULby8 — Live Tennis (@livetennis) September 28, 2020

3:2 Пиронкова се съвзе след доста неубедителния четвърти гейм и отново заигра с огромно самочувствие. Българката показа много агресивна и прецизна игра, за която Петкович нямаше отговор.

2:2 Пиронкова отново държеше инициативата в гейма, но направи няколко непредизвикани грешки, които позволиха на Петкович да стигне до пробив и да изравни геймовете.

2:1, Пробив, Петкович! Пиронкова навакса пасив от 0-30, но след това не бе достатъчно прецизна в решаващите мигове и това позволи на Петкович да намали пасива си и да върне интригата в сета.

2:0 Пробив, Пиронкова! Андреа Петкович продължи да има сериозни неточности при своите начални удари. На бърза ръка Пиронкова стигна до два брейкбола - първата бе отразена от германката, но втората отиде аут след силен форхенд по правата.

1:0 Цвети започна агресивно старта на втората част и с гейм на 15 затвори първата част от втория рунд.

Tsvetana Pironkova's magical 2020 continues with a win over Petkovic in R1 at #RolandGarros



Up next: the winner of Kristie Ahn/Serena Williams 👀pic.twitter.com/s0m9UYQg3Q — US Open Tennis (@usopen) September 28, 2020

ПЪРВИ СЕТ!

6:3 Сет! Петкович продължи в хода на първата част да не съумява да се справя с ретурите на Цвети при сервис на германката. Българката стигна до три сетбола при сервис на Петкович и още след първия затвори Цвети сета!

5:3 Рибрейк, Петкович! Нов пробив в срещата през първата част, този път за Петкович. За съжаление, Цвети не успя при първия си опит да затвори мача, като с перфектна къса топка по диагонала германката материализира пробива си.

5:2 Пробив, Пиронкова! Цвети Пиронкова тотално спря устрема в играта на Петкович и за трети път проби сервиса на съперничката.

4:2 Цвети прекъсна серията на Андреа Петкович от спечелени геймове и ескпресно завоюва своя начален удар на 0.

3:2 Германката намери ритъм при своите начални удари и затвърди пробива си срещи българската тенисистка в Париж.

Ça donne envie de vomir cette caméra de travers sur Pironkova Petkovic. #RG20 pic.twitter.com/xObhelpeQt — Romain Tamburrino (@Romain_Tmb77) September 28, 2020

3:1 Рибрейк, Петкович! Исполински сервис-гейм на Цвети Пиронкова. Българката можеше да затвори леко гейма в даден етап, но след пет равенства в крайна сметка Петкович върна единия пробив пасив.

3:0 Пробив, Пиронкова! Цвети достигна до две точки за пробив при втория сервис-гейм на Петкович. След втория ретур германката допусна грешка от форхенд и се наложи да сервира на втори сервис при 15:40, тъй като сбърка първия сервис. Форхенд в аут след неубедителен сервис и втори пробив за Цвети!

2:0 Цвети записа два поредни гейма и затвърди пробива си срещу Петкович за по-малко от пет минути игра.

1:0 Пробив! Мачът започна с директна точка от сервис на Петкович, но Пиронкова изравни с чудесен удар от бекхенд. Последваха двойна и непредизвикана грешка на германката, след което бекхендът на българката отново влезе в действие и тя спечели първия гейм в мача.

