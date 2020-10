Шесткратният носител на "Златната топка" Лионел Меси е предложил на някои от съотборниците си в националния отбор на Аржентина своя самолет за предстоящите пътувания до Южна Америка. Там „гаучосите“ започват участието си в квалификациите за Мондиал 2022 в Катар. Първите два двубоя са на 8 и 13 октомври срещу Боливия и Еквадор.

Поради усложнената обстановка с пътуванията заради пандемията от COVID-19, Меси е решил да предложи самолета си на няколко от членовете на отбора, които в момента играят в Европа.

Очаква се с него на струващото 12 милиона паунда возило да се качат Пауло Дибала, Хуан Фойт, Маркос Акуня, Лукас Окампос и Николас Отаменди. След края на мачовете, петимата и Меси ще се върнат обратно в Европа.

Самолетът на Меси „Gulfstream V“ разполага с кухня, две бани, телевизори и места за 16 души. Столовете могат да бъдат превърнати в осем легла.

