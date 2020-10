Издирването на "изгубен" шедьовър на Леонардо да Винчи, продължило столетия, бе прекратено официално, след като експерти обявиха, че ренесансовият гений никога не е рисувал легендарната картина "Битката при Ангиари", съобщава БТА.

За творбата, увековечила победата през петнадесети век на Флорентинската република срещу херцогство Милано, отдавна се смяташе, че е скрита зад друг стенопис в Палацо Векио във Флоренция.

"Леонадро никога не е рисували битката върху тази стена, това е заключението ни", обяви Франческа Фиорани, специалист по история на изкуството от Университета на Вирджиния на конференция в галерия "Уфици". Тя уточни, че Леонардо направил само няколко скици за мащабната творба, която му била поръчана в началото на шестнадесети век.

