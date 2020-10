Космическата компания Blue Origin, основана от милиардера Джеф Безос, извърши успешен тестови полет на своята ракета, която един ден ще транспортира туристи в космоса. Въпреки че датата на първия туристически полет все още е неизвестна, предаде БГНЕС.

Капсулата „New Shepard“ беше изстреляна с малка ракета за многократна употреба и излетя вертикално. Ракетата достигна 106 километра надморска височина, преди да се върне в пустинята в Западен Тексас. Полетът продължи 10 минути и 9 секунди. Прогнозите показват, че ще може да превозва до 6 пътници.

Take a tour with Ariane to learn how the #NewShepard crew capsule will give astronauts and researchers the best view from the largest windows ever flown in space. pic.twitter.com/4q8FYwkAGS