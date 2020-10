Когато опасният ураган Делта наближил полуостров Юкатан в Мексико, Рикардо Пиментел отворил вратите на дома си за около триста кучета и други животни, съобщава БТА. Мъжът с добро сърце приютил още десетки котки в стаята на сина си, стаята на дъщеря му била убежище за птици, зайци и един таралеж, а в коридора се подслонило стадо овце.

Нищо чудно, че миришеше ужасно", казва Рикардо. "Но пък си струваше - всички животни оцеляха. Няма страшно, ако къщата се изцапа, тя може да се почисти. Вещите, които животните изпочупиха, могат да се поправят или да се сменят с нови, но е хубаво, че ги виждаме щастливи, здрави и в безопасност, без рани и с възможност д бъдат осиновени”, споделя той.

сичко започнало с публикация в социална мрежа на 6 октомври. Пиментел известил приятелите си, че е подготвил за стихията приюта за животни, който създал преди десетина години на 30 км от Канкун. Той живее там със семейството си. Рикардо предупредил, че ураганът ще е силен и вероятно доставките щели да бъдат забавени, затова помолил за дарения. "Ако живеех с десет или двадесет кучета, нямаше да се тревожа много, но ние имаме стотици животни и не можем да си позволим лукса да нямаме достатъчно храна", обяснява той.

