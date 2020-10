Стотици потребители на социалните мрежи останаха силна впечатлени от стара снимка, на която един от фотографираните мъже държи непознат предмет, наподобяващ смартфон. Любопитното фото беше публикувано на страниците на в. „Сън”.

Снимката е от 1943 г. и е открита от британския видеоредактор Стюарт Хъмфрис (Stuart Humphryes), който обича да публикува на страниците си в социалните мрежи оцветени черно-бели видеоклипове и фотографии.

British war workers escape to the seaside - this Cornish beach was photographed in September 1943. (It would be lovely if one of you were able to identify which beach!) ❤️ pic.twitter.com/BpLyuwSb8z