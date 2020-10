Мощна експлозия, причинена от изтичането на газ, разтърси Западен Лондон. Взривът е станал в магазин, разположен на приземния етаж на жилищна сграда в района на „Соутхал”, съобщава „Скай нюз”.

The London Fire Brigade says it believes that there are fatalities after a suspected gas explosion caused a building collapse in Southall, West London.



