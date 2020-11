Изследователи от Националния здравен институт на САЩ са открили ново генетично заболяване, което има тревожно висока смъртност, съобщават NBC News. Болестта се развива при мъжете.

Близо 40% от известните пациенти не са отговорили на никоя форма на налично в момента лечение.

The VEXAS syndrome: Scientists discover a rare and deadly inflammatory disorder in men. https://t.co/lB2FWjz36A