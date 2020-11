Избирателната комисия в щата Северна Дакота, САЩ е изправена пред необичаен проблем на изборите - покойник спечели място в щатския Конгрес. Дейвид Андал, на 55 г., почина от усложнения от COVID-19 през октомври. Тогава обаче той вече бе включен в бюлетините за изборите за щатски конгрес, които се проведоха успоредно с гласуването за електори, които избират президента на САЩ и нямаше начин името му бъде заличено.

