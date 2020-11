Съединените щати гласуват за президент и Конгрес. Общо 230 милиона американци имат право да изберат, който да ръководи Съединенити щати в следващите четири години.

Затвориха избирателните секции и в Джорджия (16 електората), Вирджиния (13 електората), Южна Каролина (9 електората) и Върмонт (3 електората) и Флорида (29 електората). Според CNN в тези щати е твърде рано да се прогнозира кой ще е победител.

АМЕРИКА ИЗБИРА: Кой ще е президент - Доналд Тръмп или Джо Байдън?

Прогнозните резултати на CNN сочат, че Тръмп печели в Индиана.

В части от Кентъки, където се извиха дълги опашки от желаещи да гласуват на президентските избори в САЩ, и в Индиана, който е родният щат на настоящия вицепрезидент Майк Пенс, изборният ден приключи. Очакванията са Доналд Тръмп да спечели и в двата щата, които по традиция подкрепят Републиканската партия.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!

Президентът Тръмп написа в Twitter, че изборният ден върви много добре за него и привържениците му. Претендентът Джо Байдън призова хората да упражнят своя глас.

Folks, time is running out to make your voice heard in this election. If you haven’t voted yet, go to https://t.co/EcbUdX2aPs to find your polling place and head there as soon as you can.