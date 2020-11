Тълпи от хора се стичат към Белия дом малко след като секциите в страната започват да затварят. Множеството очаква изборните резултати, а властите са подготвени за реакциите след оповестяването на победителя. Вчера посолството на България във Вашингтон предупреди за възможни размирици след изборния ден.

От няколко дни в столицата и останалите големи градове се готвят за такива. Почти няма сграда в близост до Белия дом, която да не е облицована срещу евентуално нападение.

JUST IN: White House Building ‘Non-Scalable' Fence, Increasing Security Ahead of Election. Right now in downtown Washington DC, workers board up dozens of businesses. @nbcwashington #ElectionEve #Election2020 pic.twitter.com/22OmzEphB9

Социологическо проучване от последните дни показва, че 20% от американците очакват нова Гражданска война след изборите. Анализатори коментират, че ситуацията е абсолютно безпрецедентна. Около Белия дом е започнало изграждане на втора висока ограда, въпреки че преди години достъпът дотам беше свободен.

Washington DC centre a little eerie tonight. Blocks around White House closed to traffic, police circulating, the fence is back up, few hundred protesters. Has small echoes of the George Floyd protests here - but only the latter, much less tense ones. All peaceful. pic.twitter.com/q5UzvByKuc