Кандидатът на Демократическата партия за вицепрезидент на САЩ Камала Харис отпразнува избора си за първата жена, достигнала до Белия дом в историята на страната и обеща да премахне бариерите, така че други жени да могат да достигнат тази позиция, съобщава „Дойче Веле“.

В емоционална реч за победа във Уилмингтън, Делауеър, Харис благодари на американците, че гласуваха за „надежда, единство, благоприличие, наука и истина“, за да въведат „нов ден“ в страната.

"Може да съм първата жена в тази роля, но няма да бъда последната. Защото всяко малко момиченце, което ни гледа тази вечер, вижда, че това е страна на възможностите", каза Харис.

Облечена в бяло, подобно на суфражетките, в година, когато се отбелязва стогодишнината от правото на жените да гласуват в САЩ, Харис увери, че нямаше да стигне до мястото, където е, ако не бяха тези активистки и милионите американки, участвали в изборите тази година.

Тя също така уважи "поколения жени, чернокожи, азиатски, бели, латиноамерикански и индиански жени през цялата история, които проправиха пътя за тази вечер."

„Жени, които са се борили и са се жертвали толкова много за равенство, свобода и справедливост за всички, включително чернокожите жени, които често се пренебрегват, но се оказват гръбнакът на нашата демокрация“, каза тя.

Vice President-elect Kamala Harris: Voters "delivered a clear message: you chose hope and unity, decency, science—and, yes, truth." https://t.co/iTnQmHNV2X pic.twitter.com/rvJgsaNhx0