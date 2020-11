Съединените американски щати избраха следващия си президент. Демократът Джо Байдън спечели изборите и стана 46-ият държавен глава на страната.

ЖИВОТЪТ НА ДЖО БАЙДЪН: Лични трагедии и възход в политиката (СНИМКИ)

Джо Байдън побеждава в Пенсилвания и събира необходимите за победа на президентските избори 270 гласа в 538-членната Избирателна колегия, обявиха от CNN. С 20-те гласа в Избирателната колегия на Пенсилвания, Байдън вече има общо 273 електорални гласа.

Преди да стане кандидат за президент на Демократическата партия, Байдън е бил вицепрезидент при бившия президент Барак Обама. Той е и най-дългогодишният сенатор на Делауеър, а сега ще бъде и най-възрастният президент на САЩ. Камала Харис пък става първата жена-вицепрезидент на страната.

По-късно днес Байдън ще направи обръщение към нацията. Официалните резултати ще станат ясни след преброяването на всички бюлетини. A към Белия дом се стичат тълпи, за да празнуват победата на Байдън.

Избирателната комисия на САЩ: Няма доказателства за фалшифициране на изборите

„Все още нямаме обявена окончателна победа, но числата са ясни и категорични - ние ще спечелим това състезание. Погледнете какво се случва от вчера насам! Това, което става ясно с всеки изминал час е, че рекорден брой американци, от всички раси, изповедания и религии, избраха промяната. Те ни дадоха мандат да работим по въпроси като COVID, икономиката, климатичните промени и системния расизъм”, заяви по-рано днес Байдън.

А в Twitter демократът обеща да бъде "президент на всички американци". "

"Работата пред нас ще бъде трудна. Ще запазя вярата, която имате в мен", написа той в социалната мрежа.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8