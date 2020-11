Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че министърът на отбраната Марк Еспер е бил уволнен и че Кристофър Милър, директор на Националния център за борба с тероризма, ще бъде изпълняващ длъжността министър на отбраната, започвайки веднага.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..