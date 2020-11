Американският президент Доналд Тръмп заяви, че новината за ефективността на ваксината срещу COVID-19 е публикувана след президентските избори, само за да не спечели.

Федералната агенция по лекарствата трябваше да обяви по-рано не по политически причини, а за да бъдат спасени човешки животи, написа Тръмп в Tуитър.

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along!