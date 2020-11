Властите в Калифорния заловиха и преместиха в дивата природа американска черна мечка, която се прочу с редовните си посещения в магазин на бензиностанция в щата, съобщи БТА. Животното се оказало 16-годишен мъжки екземпляр.

Избраха най-дебелата мечка в Аляска (СНИМКА)

Мечокът стана онлайн звезда, след като бяха разпространени записи от охранителни камери, показващи как той редовно посещава магазина на бензиностанция в Кингс Бийч и си взема оттам храна.

This hungry bear decided to check out the produce selection at a Safeway grocery store in Kings Beach, California, near Lake Tahoe. https://t.co/DN1Am9PZwH pic.twitter.com/CWPu6JPDyh