Мечокът 747, известен още като "граф Авоардюпоа", спечели традиционния годишен конкурс в седмицата на дебелата мечка, организиран в Националния парк и резерват Катмай в Аляска, САЩ, съобщи БТА. Конкурсът отличава животното, което е натрупало най-много килограми в подготовка за зимата.

Fat Bear Week: A salmon-chomping bruin named 747, one of more than 2,200 brown bears roaming Alaska’s Katmai National Park and Preserve, was victorious after a week of frenzied online voting in what has become an international sensation https://t.co/j773CM7FnZ — Reuters (@Reuters) October 7, 2020

Мъжката мечка 747 носи името на големия модел самолет. Лауреатът тежи 635 килограма. "Най-често можете да го намерите в джакузито или в басейна. Само мъжки мечки с неговите размери, каквито се намират рядко, може да се изправят срещу него в битка за място за риболов", пише в официалната биография на 747.

Alaska's Katmai National Park announced the winner of its annual "Fat Bear Week" — a competition to see which of its bears puts on the most weight for hibernation.



Congratulations Bear 747, "King of Chonk" 🐻💚



(📷: @KatmaiNPS) pic.twitter.com/IcTUQIpRR7 — AJ+ (@ajplus) October 7, 2020

Както повечето мъжки екземпляри с неговите габарити и възраст, мечокът има много белези по лицето, знак за суровия живот в дивата природа. Миналогодишният победител бе Холи, женска, която е раждала поне пет пъти и дори осинови изоставено мече.

“People love bears and they love a good competition.”



Fat Bear Week, the online contest celebrating the fattest brown bears at the Katmai National Park and Preserve in Alaska is underway. May the plumpest bear win! https://t.co/QYJd6If5my — The New York Times (@nytimes) October 3, 2020

Да бъдат добре охранени по това време на годината е знак за добро здраве при мечките, защото им дава отлични шансове да преживеят зимата. Мечките в Аляска спят до шест месеца зимен сън. Дванайсет мечки участваха в надпреварата тази година. Победителят бе избран с гласуване онлайн от почитатели на природния парк.

