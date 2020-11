Децата в Италия няма да останат без коледни подаръци. "Дядо Коледа носи маска и може да пътува из целия свят с разрешение за придвижване в условията на пандемия", написа италианският премиер Джузепе Конте в социалните мрежи, за да успокои малчуганите за предстоящите празници, съобщава БТА.

