Властите в германския град Дортмунд се отказаха тази година от традицията да издигат най-високата коледна елха в света, макар и подготовката да бе започнала, съобщи "Дойче веле", цитирано от БТА.

Заради пандемията от новия коронавирус базарът в Дортмунд, както и в повечето други големи градове в страната е отменен. Подготовката за елхата бе започнала доста преди да се вземе решение да не се организира базар и затова мнозина се надяваха, че гигантската елха отново ще украси главния площад на Дортмунд.

Местните власти обаче преустановиха подготовката на елхата и разпоредиха да се демонтира конструкцията. Градът изцяло поема разходите по тази дейност. Обикновено организаторите на базара поемат голяма част от разноските по елхата.

Вече повече от 20 години най-високата в света жива коледна елха засиява преди рождественските празници на площада в германския град Дортмунд. За да направят 45-метровата елха, организаторите купуват 1600 европейски елхи от планинския район Зауерланд в Северен Рейн-Вестфалия. За украсата са използват множество гирлянди и 48 000 лампички. Цялата конструкция тежи около 40 тона, а стойността й е около 300 000 евро.

