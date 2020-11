В новия филм за Батман героят няма да убива враговете си, съобщава порталът We Got This Covered. Такова решение е взел режисьорът на следващия филм за супергероя Мат Рийвс. Той ще се опита да направи така, че главният герой в лентата да не участва в смъртта на други герои. Режисьорът вярва, че по този начин ще може по-добре да отрази основните ценности на Батман, изигран от британския актьор Робърт Патинсън.

В оригиналните комикси на DC този супергерой се противопоставя на убийствата и избягва използването на оръжия. Миналата година режисьорът на „Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта“ - Зак Снайдър, беше критикуван, че в неговия проект Батман се решава на убийство.

Историята на Мат Рийвс се развива във Великобритания. Снимките започнаха през януари в Лондон и първоначално бяха прекратени през март поради пандемията от COVID-19. В началото на септември те бяха спрени отново поради коронавирус на един от членовете на екипа няколко дни след възобновяването им. По-късно снимките отново бяха преустановени поради факта, че Патинсън бе диагностициран с коронавирус.