Супергероят Батман става тъмнокож в нова поредица комикси, която ще бъде пусната от сценариста на филма "12 години в робство" Джон Ридли, съобщават TMZ и БГНЕС.

Новият Батман ще бъде по-мрачен от предишните

'12 Years a Slave' Writer Penning New Batman Comic, Hero Will Likely be Black https://t.co/7f3A7AAB3o