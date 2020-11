Почина Диего Марадона. Футболната легенда е получил сърдечен удар, съобщава агенция "Ройтерс". Според други световни медии е претърпял сърдечен арест в дома си в квартал „Сан Андрес", в град Тигре.

60-годишната футболна легенда само преди две седмици напусна болницата, където претърпя операция за отстраняване на тромб в мозъка, като според лекарите, интервенцията е преминала добре.

След изписването му беше обявено, че ще лекува от алкохолна зависимост.

Diego Maradona is pronounced dead. (@clarincom) This is absolutely horrible news. Rest in peace to the best player to ever touch a football pitch. pic.twitter.com/IlvJz27hyY