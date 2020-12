На 71-годишна възраст почина лейди Селия Вестей – кръстницата на принц Хари, съобщава в. „Дейли мейл”. Тя беше съпруга на барон Сам Вестей и близка приятелка на кралица Елизабет Втора и сина й – принц Чарлс.

Новината за кончината на лейди Селия беше публикувана във вестник „Дейли Телеграф”: „Селия Елизабет почина внезапно, на 71-годишна възраст”.

I am sad, as I just learn about the death of the elegant and lovely friend of the Queen’s family, Celia, the Lady Vestey, aged 71. My condolences to the Baron Vestey’s family.

