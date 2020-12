Един жител на град Елуру в Индия е починал от неизвестна болест, а други 315 граждани са били хоспитализирани със същите симптоми на мистериозното заболяване, съобщават в. "Хинду" и ДПА.

"It is some mystery #illness and only lab analysis will reveal what it is,” says Andhra Pradesh Health Minister Alla Kali Krishna Srinivas, after over 140 people fall ill in the Indian state despite testing negative for #coronavirus.https://t.co/ExfAsAXbt2