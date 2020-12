След края на мача между Антъни Джошуа и Кубрат Пулев двамата влязоха в полемика в „Уембли Арена”. Покрай всички поздрави и усмивки, между боксьорите се подочу как Кубрат „посъветва” Джошуа да „запомни кой е”.

Това категорично не се понрави на британеца, който изгледа арогантно българския атлет, предаде gong.bg.

