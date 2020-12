САЩ наложиха санкции на турската агенция за военни поръчки, след като съюзникът от НАТО, без да се съобрази с мнението на Вашингтон, закупи руската система за противовъздушна отбрана С-400.

Турция обяви, че ще произвежда собствени изтребители

„Днешните действия изпращат ясен сигнал, че САЩ ще прилагат изцяло американското законодателство и няма да толерират сътрудничеството с руския отбранителен и разузнавателен сектор“, се казва в изявление на държавният секретар Майк Помпео.

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey's SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia's defense sector.