Нападателят на "Барселона" Лионел Меси подобри рекорда на легендарния Пеле за най-много голове с един клуб. 33-годишният аржентинец вече има 644 попадения за "Барселона" - с едно повече от бразилеца. Според много специалисти този рекорд няма да бъде счупен никога повече.

"Барселона" победи "Валядолид" с 3:0 като гост в мач от 15-ия кръг на Примера дивисион. Клеман Лангле даде преднина на каталунците в 21-ата минута, а Мартин Брайтуайт покачи на 2:0.

Меси стана автор на историческия гол в 65-ата минута. С него той изпревари Пеле, който вкара 643 гола за "Сантос" от 1956 до 1974 г., след което изкара два сезона в "Ню Йорк Космос".

"Когато започнах да играя футбол, никога не съм мислел, че мога да подобря какъвто и да било рекорд. Още повече като този, който поставих днес и по-рано принадлежеше на Пеле. Мога само да благодаря на всички, които ми помагаха в продължение на много години, моите съотборници, семейството ми, приятелите ми и всички, които ме подкрепят всеки ден. Прегръдки", написа Меси в Instagram.

