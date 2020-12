Експлозия разтърси центъра на Нешвил. Говорителят на полицията Дон Аарон заяви, че експлозията в 6:30 часа сутринта, която е разбила стъкла и е повредила сгради, се смята за „умишлено действие“, предаде CNN.

Екипът на полицията за действия при извънредни ситуации незабавно се отправил към мястото на инцидента след обаждане за будеща съмнения кола, която е свързана с експлозията.Трима души са били закарани в болница от района на местопроизшествието, но никой от тях не е в критично състояние, съобщиха от пожарната команда на Нешвил.

PHOTOS: CBS affiliate @NC5 captures aerial view over scene of Christmas morning explosion in Nashville, which authorities believe to be an "intentional act" https://t.co/sP9YfbM8vb pic.twitter.com/MCII7b2U4Q