Мъртви птици по улиците на Рим засне жител на италианската столица. Във видео, публикувано в социалните мрежи, Диего Финичия казва, че имало хиляди мъртви птици. Той смята, че причина за това са фойерверките в новогодишната нощ.

Rome street covered in dead birds after New Year fireworks..