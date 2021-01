Американският Сенат отхвърли с голямо мнозинство възраженията срещу изборната победа на избрания за президент Джо Байдън в Аризона, с което гарантира, че гласовете за него от щата в колегията на електорите ще се запазят, съобщи Асошиейтед прес.

Възраженията срещу гласовете от Аризона, внесени от конгресмена Пол Госар и сенатора Тед Круз, бяха отхвърлени в сряда с 93 гласа срещу тях срещу само 6 гласа в тяхна подкрепа. Всички гласове за възраженията дойдоха от републикански сенатори, но след щурма на Капитолия от привърженици на Тръмп в сряда следобед много републиканци промениха мнението си.

JUST IN: The Senate has flatly rejected a challenge to counting Arizona's Electoral College votes.https://t.co/uriqWoVueL