Два силни труса удариха Хърватия. Първият от тях беше с магнитуд от 4,5 по скалата на Рихтер. Трусът е станал в 22:29 ч. в събота вечерта, съобщиха от Европейския сеизмологичен център. Епицентърът е бил на на 59 км от Загреб, на 13 км от Сисак. Дълбочината на труса е била 10 км.

