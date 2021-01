12 миньори, хванати в капан под земята след експлозия в китайска мина на 10 януари, поискаха спасителите да им изпратят наденички, съобщава Би Би Си. Опитите да бъдат извадени мъжете продължават. Спасителите успяха да им изпратят вода и лекарства посредством тесен тунел, прокопан, за да може до тях да бъде прокарана телефонна линия.

След като получили първата пратка с храна, миньорите изпратили бележка, която гласяла „Не спирайте докато не достигнете до нас!”. Все още не е ясна съдбата на други 10 техни колеги.

Експлозията в мината „Хушан” в източната китайска провинция Шандон преди около седмица повреди сериозно входа и комуникациите в съоръжението, което все още се изгражда. Причината за взрива все още не е ясна.

Признаци на живот под тоновете пръст бяха засечени преди дни – на около 540 метра под земята, след като спасители усетили подръпването на въже, което спуснали през една от прокопаните дупки.

