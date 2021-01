Семейството на британския принц Уилям има нов домашен любимец - малък черен кокер шпаньол. Херцогът и херцогинята на Кеймбридж миналата година загубиха кучето си Лупо.

Принц Уилям призова всички британци да се ваксинират (ВИДЕО)

William and Kate ‘besotted’ with their new puppy after beloved family dog died last yearhttps://t.co/vmdtLvCSGC pic.twitter.com/Afv3YHN4Ug