Американската компания "Аксиом спейс" оповести имената на първите трима космически туристи, които ще се отправят с пилотирания кораб "Дракон" на корпорацията "Спейс екс" до Международната космическа станция.

Заедно с бившия астронавт на НАСА Майкъл Лопес- Алегрия до МКС ще летят предприемачът Лари Конър от САЩ, канадският инвеститор Марк Пети и бизнесменът от Израел Ейтан Стибе.

