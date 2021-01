Експертите от мисията на Световната здравна организация (СЗО) в Ухан напуснаха днес хотела в китайския град, където бяха под карантина от две седмици, за да започнат проучване на терен на произхода на новия коронавирус, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, цитирани от DarikNews.



Коронавирусът, който предизвика пандемия, отнела досега живота на повече от два милиона души, се появи в Ухан в края на 2019 г.

Екип на АФП, държан на безопасно разстояние, видя над десет човека от екипа, които бяха качени на автобус, който ги чакаше на изхода на сградата. Групата отпътува в неизвестна посока.

Експертите на международната институция пристигнаха в Ухан на 14 януари, но трябваше да бъдат под карантина в определен за целта хотел.

Мисията им трябва да продължи няколко седмици. На 11 февруари в Китай започва дълъг празничен период по случай Лунната Нова година.

Разследването, чието организиране отне повече от една година, е твърде деликатна тема за Пекин, който се стреми да избегне всякаква отговорност за избухването на пандемията, отбелязва АФП.

