Идват още шест седмици зима, прогнозира мармотът Фил от Пънксътоуни, след като изпълзя от дупката си и изпълни задължението си в Деня на мармота, съобщи Асошиейтед прес.

Мармотът Фил предсказа, че пролетта ще настъпи рано (СНИМКИ)

"Приближени" на Фил от местен клуб ентусиасти събудиха прочутия космат метеоролог в 7 часа и 25 минути местно време в градчето Пънксътоуни, щата Пенсилвания в очакване да узнаят дали той ще види сянката си.

Легендата гласи, че ако Фил види сянката си на днешния Ден на мармота, зимата ще продължи още шест седмици. Точно това се случи днес. Скоро след обявяването на прогнозата един от приближените му сподели, че Фил му казал преди това: "След зимата очаквайте една от най-красивите и ярки пролети, които сте виждали".

Друг представител от близкото обкръжение на мармота отбеляза: "Понякога ни се струва, че всеки ден е един и същ с предишния, че денят се повтаря отново и отново. Денят на мармота ни показва, че монотонността завършва. Цикълът ще бъде прекъснат".

Мармотът синоптик Фил прогнозира дълга зима (ВИДЕО)

"Днес е Денят на мармота, има един такъв ден. На хоризонта идва нов ден", добави той. Денят на мармота продължава, но заради пандемията от новия коронавирус почитателите му не можаха да го видят на живо и да празнуват. Тази година събитието бе виртуално, а зрителите на място бяха манекени от картон.

Повече от 15 000 души гледаха излъчването на живо онлайн, като в стрийминга бяха включени и кадри от предишни церемонии в Деня на мармота. Членовете на клуба посрещнаха мармота при излизането му от дупката. "Изглеждаш чудесно", каза на Фил президентът на клуба му Джеф Лънди.

The groundhog known as Punxsutawney Phil was dragged from what seemed like a very cozy den in western Pennsylvania at the crack of dawn on Tuesday to deliver his annual proclamation: there will be six more weeks of winter, he says. https://t.co/qxXYqtwZQW pic.twitter.com/o7AA5oHwcT