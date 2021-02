Този следобед бяха оповестени номинациите за 78-те награди "Златен глобус". Част от номинациите бяха съобщени от актрисите Сара Джесика Паркър и Тараджи П. Хенсън.

Отличията се присъждат от Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд.

С почетна наградата "Сесил Б. Демил" ще бъде удостоена актрисата Джейн Фонда.

Ето и пълен списък с номинираните по категории:

Най-добра актриса във филмова комедия или мюзикъл

Българката Мария Бакалова е сред номинираните в категорията за най-добра актриса във филмова комедия или мюзикъл на наградите "Златен глобус", съобщи "Варайъти".

Бакалова е с номинация за превъплъщението си в образа на Тутар - дъщерята на главния герой във филма "Борат 2".

Българката ще си оспорва приза с Мишел Пфайфър за "Френски изход" ("French Exit"), Аня Тейлър-Джой за "Ема", Кейт Хъдсън за "Музика" и Розамунд Пайк за "Много ми пука".

УСПЕХ В ХОЛИВУД: Мария Бакалова стана първата българка, номинирана за "Златен глобус" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-добра филмова драма



Продукциите "Бащата", "Манк", "Земя на номади", "Момиче с потенциал" и "Процесът срещу Чикаго 7" получиха номинации за наградите "Златен глобус" в категорията за филмова драма, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Най-добра филмова комедия или мюзикъл



Продукциите "Борат 2", "Хамилтън", "Музика", "Палм Спрингс" и "Балът" са номинирани в категорията за най-добра филмова комедия или мюзикъл на наградите "Златен глобус", съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Най-добър сценарий

Емералд Фенел - "Обещаваща млада жена"; Дейвид Финчър - "Манк"; Реджин Кинг - "Една нощ в Маями"; Аарън Соркин - "Изпитанието на Чикаго 7"; Клоуи Жао - "Земя на номади"; Флориан Зелер и Кристофър Хемптън - ''Бащата";

Най-добра актриса в драма

Вайола Дейвис - "Черното дъно на Ма Рейни"; Андра Дей - "Съединените щати срещу Били Холидей"; Ванеса Кърби - Парчета от жена; Франсис Макдорманд - "Земя на номади"; Кери Мълига - "Обещаваща млада жена"м

Най-добра актриса в поддържаща роля

Глен Клоуз - Hillbilly elegy; Оливия Колман - "Бащата"; Джоди Фостър - "Мавританецът"; Аманда Сейфрид - "Манк"; Хелена Зенгел - "Новини от цял свят";

Най-добър актьор в драма

Най-добър актьор във филмова комедия или мюзикъл

Саша Барън Коен - "Борат"; Джеймс Кордън - "Абитуриентският бал"; Лин-Мануел Миранда - "Хамилтън"; Дев Пател - "Личната история на Дейвид Копърфийлд"; Анди Самбърг - "Палм Спрингс".

Най-добър актьор в поддържаща роля

Саша Барън Коен - "Изпитанието на Чикаго 7"; Даниел Калуя - "Юда и черният месия"; Джаред Лето - "Малките неща"; Бил Мъри - "На скалите"; Лесли Одом Младши - "Една нощ в Маями";

Най-добра филмова музика

Александър Деспла - The Midnight Sky; Лудвиг Йорансон - "Тенет"; Джеймс Нютън Хауърд - "Новини от цял свят"; Трент Резнър и Атикъс Рос - "Манк"; Трент Резнър, Атикъс Рос и Джон Батист - "За душата".

Най-добра оригинална песен

"Fight for You,” - "Юда и черният месия"; "Hear My Voice,” - "Изпитанието на Чикаго 7"; "Io Sì (Seen),” - "Животът напред"; "Speak Now,” - "Една нощ в Маями"; "Tigress & Tweed,” - "Съединените щати срещу Били Холидей".

Най-добър анимационен филм

"Круд: Нова епоха"; "Напред "; Over the Moon; "За душата"; Wolfwalkers.

Най-добър чуждоезичен филм

"Още едно" (Another Round); "Проклятието на плачещата жена" (La Llorona); "Животът напред" (The life ahead); Minari; "Две от нас" (Two of us).

Най-добра телевизионна драма



Сериалите "Короната", "Страната на Лъвкрафт", "Мандалорианецът", "Озарк" и "Ratched" са номинирани в категорията за най-добра телевизионна драма.

Най-добра телевизионна комедия или мюзикъл



С номинации за най-добра телевизионна комедия или мюзикъл са поредиците "Шитс Крийк", "Тед Ласо", "Великата", "Стюардесата" и "Емили в Париж".

Най-добър лимитиран, антологичен сериал или филм, създаден за телевизия

"Нормални хора"; "Гамбитът на кралицата"; "Малка брадва"; "Отмяна"; "Неортодоксални".

Най-добра актриса в телевизионен сериал, драма

Оливия Колман, "Короната"; Джоди Комер, "Убийството на Ева"; Ема Корин, "Короната"; Лора Лини, "Озарк"; Сара Поулсън, "Ratched"

Най-добра актриса в телевизионен сериал, мюзикъл или комедия

Лили Колинс, "Емили в Париж"; Кейли Куоко, "Стюардесата"; Ел Фанинг, "Великата"; Джейн Леви, "Извънредният плейлист на Зоуи"; Катрин О’Хара, "Шитс Крийк"

Най-добро изпълнение на актриса в лимитиран, антологичен сериал или филм, създаден за телевизия

Кейт Бланшет, "Г-жа Америка"; Дейзи Едгар-Джоунс, "Нормални хора"; Шира Хаас, "Неортодоксални"; Никол Кидман, "Отмяната"; Аня Тейлър-Джой, "Гамбитът на кралицата"

Най-добро изпълнение на актриса в поддържаща роля за телевизионен сериал

Джилиан Андерсън, "Короната"; Хелена Бонъм Картър, "Короната"; Джулия Гарнър, "Озарк"; Ани Мърфи, "Шитс Крийк"; Синтия Никсън, "Ratched".

Най-добър актьор в телевизионен сериал, драма

Джейсън Бейтман, "Озарк"; Джош О’Конър, "Короната"; Боб Оденкърк, "По-добре се обади на Саул"; Ал Пачино, "Ловци"; Матю Рис, "Пери Мейсън".

Най-добър актьор в телевизионен сериал, мюзикъл или комедия

Дон Чийдъл, "Черен понеделник"; Никълъс Холт, "Великата"; Юджийн Леви, "Шитс Крийк"; Джейсън Съдейкис, "Тед Ласо"; Рами Юсеф, "Рами".

Най-добър актьор в лимитиран сериал или филм, създаден за телевизия

Брайън Кренстън, "Ваша чест"; Джеф Даниелс, "Правилото на Коми"; Хю Грант, "Отмяната"; Итън Хоук, "Добрият лорд птица"; Марк Ръфало, "Дотолкова съм сигурен".

Най-добър актьор в поддържаща роля за телевизионен сериал

Джон Бойега, "Малка брадва"; Брендън Глийсън, "Правилото на Коми"; Даниел Леви, "Шитс крийк"; Джим Парсънс, "Холивуд"; Доналд Съдърланд, "Отмяната".

Церемонията за 78-мите награди "Златен глобус" ще се състои на 28 февруари и ще бъде предавана от две различни места - зала "Рейнбоу" в центъра "Рокфелер" в Ню Йорк и хотел "Бевърли Хилтън" в Бевърли хилс. Водещи на шоуто ще бъдат актрисите Тина Фей и Ейми Полър.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК, iOS (Apple) ТУК и и HUAWEI AppGallery ТУК.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК, за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.