Десет бебета панди дебютираха пред публика във водещ резерват в Китай по случай предстоящото настъпване на Лунната Нова година, предаде Асошиейтед прес.

Една от пандичките - очевидно свенлива, прикри лицето си с лапи при вида на събралите се хора. Друга, по-немирна, направи неуспешен опит да избяга от гледача си.

CUTENESS OVERLOAD: 10 panda cubs made their debut at a panda reserve in China ahead of the Lunar New Year. The pandas are all between four and six months old.#8NN pic.twitter.com/ZDhdovfOQ8