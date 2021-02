Изключително грозна гледка се видя по време на мача между Новак Джокович и американецът Тейлър Фритц. В 23:59 австралийско време срещата бе прекъсната в четвъртия сет, за да може феновете… да напуснат трибуните на централния корт и да се приберат. Както е известно, в следващите пет дни в тази част от страната, в която се играе първият турнир от Големия шлем, привърженици по трибуните няма да има, което на практика ще лиши феновете да гледат най-добрите в света поне до полуфиналната фаза.

2020: never again will we see such surreal scenes in sports.



2021: hold my beer.pic.twitter.com/AaBgsVw51h